В Раде рассчитывают получить 2 млрд долл. от МВФ уже в мае Украина сможет получить первый транш от Международного валютного фонда уже в мае, заявил народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.



"Мы ожидаем до конца года 4 млрд долл. Первый транш будет до 2 млрд долл., и это будет в мае", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24".



На уточнение ведущего о том, что президент Владимир Зеленский говорил о 8-10 млрд долл., Д.Гетманцев ответил: "Это общая сумма транша. Он ведь подписывается не на один год. А мы говорим "до конца года". В целом в рамках программы будет где-то в районе 8 млрд долл. Также, кроме этого, будут еще деньги, которые мы получим не только от МВФ, но и от Всемирного банка, Еврокомиссии и других".



Руководство Украины и менеджмент МВФ договорились о новой трехлетней программе на 5,5 млрд долл. еще в конце прошлого года. В ходе переговоров размер кредита удалось увеличить приблизительно до 8 млрд долл. Однако у МВФ есть два условия, которые Киев должен выполнить – принять закон о рынке земли и так называемый антиколомойский закон.



Первый документ Рада уже приняла, его подписание удалось разблокировать на этой неделе. А закон о банках прошел только первое чтение, после чего в документ предложили свыше 16 тыс. поправок, что является рекордным показателем. Пока рассмотрение этого документа запланировано на 21 апреля.



МинПром



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