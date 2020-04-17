Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ГОКи Ferrexpo закупили медикаменты для больницы города Горишни Плавни

17.04.20 16:44
печать
размер текста:

Сегодня была передана очередная партия помощи медикам городской больницы г. Горишни Плавни от предприятий Ferrexpo. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи передали медицинским работникам изделия медицинского назначения и медикаменты на сумму более 1,5 млн гривен.

По словам мера г. Горишни Плавни Дмитрия Быкова, городская власть и медики очень признательны за систематическую помощь, оказываемую ГОКами Ferrexpo. Сегодня больница получила необходимые расходные материалы: системы для внутривенных инъекций, дыхательные контуры для аппаратов искусственной вентиляции легких, а также лекарственные препараты и др.

Как сообщалось ранее, компания Ferrexpo выделила 2,5 млн. долларов США помощи медицинским учреждениям Полтавской и других областей Украины для борьбы с COVID-19. В рамках этой программы закупаются средства защиты, медикаменты и медицинское оборудование исходя из запросов больниц.

"Мы находимся на постоянной связи с медицинскими учреждениями и оперативно реагируем на их запросы", - отметил директор Благотворительного фонда ''Полтавского горно-обагатительного комбината'' Вячеслав Минязев.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.

Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:01
В Раде рассчитывают получить 2 млрд долл. от МВФ уже в мае
16:24
В США цены на нефть упали до уровня 2002 года
16:17
Оптовые цены на бензин снизились до минимума за 6 лет
16:15
У Японии также есть вопросы по работе ВОЗ
16:01
В Украине дешевеют продукты
15:43
За минувшую зиму Украина сэкономила вдвое больше угля на отоплении
15:28
Благодаря новым лампам ЦГОК сэкономил 750 тыс грн на освещении шахты Гигант-Глубокая
15:21
Шмыгаль отправит вернувшихся заробитчан строить дороги
15:11
В Китае создают новые правила замены металлургических мощностей
15:00
В условиях кризиса УЗ должна в полной мере обеспечить перевозки для предприятий
14:48
Белановский ГОК передал помощь больнице Кременчуга
14:40
На Донбассе студенты производят экраны от коронавируса с помощью 3D печати
14:01
Пандемия изменит саму структуру капитализма – Макрон
13:41
Словакия завлекает европейских трейдеров в ПХГ Украины
13:06
В МЭРТ ожидают падения украинской экономики на 4,2%
12:54
Во время карантина европейцы перестали покупать автомобили
12:40
90% украинцев уверены, что государство должно поддержать промышленность
12:13
Циклон подорвал квартальную добычу руды Rio Tintо
11:50
ММК сократил выплавку стали в первом квартале
11:44
Пандемия не помешает расследованию о сбитом украинском Боинге
16.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!