Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Оптовые цены на бензин снизились до минимума за 6 лет

17.04.20 16:17
печать
размер текста:

Средняя цена бензина марки А-92 в мелкооптовом сегменте опустилась ниже 13,00 грн/л, что является минимальным значением за шесть лет — с марта 2014 г. (без учета инфляции). Цена А-95 уменьшилась до 14,20 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", пишет enkorr.

С начала месяца цена на бензин А-92 упала на 20% — с 16,30 грн/л на конец марта до 12,93 грн/л к 17 апреля. Схожую динамику демонстрирует и бензин марки А-95: с начала месяца автопартии "пятерки" подешевели на 16,5% — с 17,05 до 14,20 грн/л.

Для сравнения средняя цена дизтоплива в оптовом сегменте за этот период (с 1 по 17 апреля) снизилась на 13% — с 16,55 до 14,40 грн/л.

Более резкому удешевлению бензинов способствует внешняя конъюнктура: котировки бензинов в портах Северо-Западной Европы опустились до $190/т из-за переизбытка этого вида топлива.

В Украине основной объем автобензинов реализуется на розничном рынке. Из-за карантинных мер реализация через АЗС упала на 30–40%, по оценкам крупнейших операторов рынка.

Компания "Укртатнафта" — основной производитель автобензинов в Украине — 17 апреля предлагала автопартии бензина А-92 по 12,20 грн/л, А-95 — по 13,05 грн/л.

Средняя цена на автопартии бензина А-92 в столичном регионе 17 апреля составляет 13,55 грн/л, А-95 — 14,55 грн/л. С нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) бензины предлагались по 13,60 и 14,90 грн/л за А-92 и А-95 соответственно.

В крупнооптовом сегменте А-92 с отгрузкой с Кременчугского НПЗ предлагался по 16 350 грн/т, А-95 — по 17 250 грн/т. На ст. Коростень компания ОККО выходила в рынок с мозырской «двойкой» по 17 200 грн/т, "пятерку" предлагала по 18 200 грн/т. Также торговля литовским бензином А-95 велась со ст. Сарны по 18 300 грн/т.

В "Консалтинговой группе А-95" добавили, что по оперативным данным, в первой декаде апреля импорт автобензинов, несмотря на падение спроса, вырос на 18%, до 2,52 тыс. т/сутки, по сравнению со среднесуточной поставкой в марте (2,13 тыс. т).

В частности, Мозырский НПЗ увеличил отгрузки автобензинов в Украину на 20%. Ранее enkorr сообщал, что в апреле "Белорусская нефтяная компания" планирует выгрузить весь месячный объем, законтрактованный украинскими контрагентами. Это примерно 50 тыс. т бензинов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:01
В Раде рассчитывают получить 2 млрд долл. от МВФ уже в мае
16:44
ГОКи Ferrexpo закупили медикаменты для больницы города Горишни Плавни
16:24
В США цены на нефть упали до уровня 2002 года
16:15
У Японии также есть вопросы по работе ВОЗ
16:01
В Украине дешевеют продукты
15:43
За минувшую зиму Украина сэкономила вдвое больше угля на отоплении
15:28
Благодаря новым лампам ЦГОК сэкономил 750 тыс грн на освещении шахты Гигант-Глубокая
15:21
Шмыгаль отправит вернувшихся заробитчан строить дороги
15:11
В Китае создают новые правила замены металлургических мощностей
15:00
В условиях кризиса УЗ должна в полной мере обеспечить перевозки для предприятий
14:48
Белановский ГОК передал помощь больнице Кременчуга
14:40
На Донбассе студенты производят экраны от коронавируса с помощью 3D печати
14:01
Пандемия изменит саму структуру капитализма – Макрон
13:41
Словакия завлекает европейских трейдеров в ПХГ Украины
13:06
В МЭРТ ожидают падения украинской экономики на 4,2%
12:54
Во время карантина европейцы перестали покупать автомобили
12:40
90% украинцев уверены, что государство должно поддержать промышленность
12:13
Циклон подорвал квартальную добычу руды Rio Tintо
11:50
ММК сократил выплавку стали в первом квартале
11:44
Пандемия не помешает расследованию о сбитом украинском Боинге
16.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!