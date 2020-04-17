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Шмыгаль отправит вернувшихся заробитчан строить дороги

17.04.20 15:21 , Бизнес Цензор
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Учитывая массовое возвращение в Украину трудовых мигрантов на фоне коронавирусного кризиса, дорожные компании должны максимально привлекать к работам именно украинских работников.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на встрече с участниками объединения "Национальная ассоциация дорожников Украины" и главой "Укравтодора", объединяющей крупнейших получателей подрядов на ремонты дорог, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы предварительно договорились, что львиная доля специалистов, задействованных в работах, должны быть гражданами нашего государства. Ведь в это время, когда столько украинцев вернулись домой, мы должны обеспечить их работой. Это касается как отечественных, так и иностранных подрядчиков, работающих или планирующих работать на строительстве дорог", – сказал Д.Шмыгаль.

Премьер добавил, что с представителями дорожно-строительных компаний также была достигнута договоренность максимально задействовать отечественного товаропроизводителя.

"Я считаю, что если материалы производятся в Украине, то именно они в первую очередь должны использоваться на строительстве", – отметил глава правительства.

В сообщении отмечается, что на встрече поднимался вопрос получения разрешений на начало строительных работ, возникший из-за решения о ликвидации ГАСИ. Также речь шла о необходимости утверждения методологии осуществления закупок работ по строительству автомобильных дорог.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский призвал разработать программу создания рабочих мест для вернувшихся в Украину трудовых мигрантов, в том числе на строительстве дорог и инфраструктурных объектов.

В свою очередь Д.Шмыгаль заявил, что Кабинет министров уже разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

МинПром

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