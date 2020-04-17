В условиях кризиса УЗ должна в полной мере обеспечить перевозки для предприятий

В текущее время кризиса критически важно, чтобы "Укрзализныця" в полной мере обеспечивала перевозку грузов и работников на предприятия. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.
В частности он подчеркнул, что тарифы УЗ на грузоперевозки необоснованно высоки и постоянно повышаются. В 2019 году – рост 14,2%. Проект финплана УЗ на 2020 год предусматривает дальнейший рост тарифов, в частности УЗ намерен получить от предприятий ГМК на 1,5 млрд. грн. больше, чем в 2019 году. Если тарифы снова вырастут, то на фоне неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке ГМК может снизить объем производимой продукции (негативно для экономики).
В то же время пассажирские перевозки УЗ генерируют убытки в размере 12 млрд. грн. в год. Из них 7 млрд. грн (или 40%) покрываются за счет тарифов на перевозки продукции ГМК. Бремя убыточности пассажирских перевозок ложится на промышленность, в первую очередь на ГМК, который обеспечивает 40% грузоперевозок УЗ.
Таком образом, формально закрепленная за УЗ социальная функция фактически оплачивается за счет средств ГМК. Финансовые проблемы руководство УЗ решает экономически необоснованной и политически безответственной мерой – постоянным повышением тарифов на грузовые ж/д перевозки.
"В 2020 г. грузовые тарифы УЗ должны быть снижены, учитывая задекларированную индексацию на индекс цен производителей (ИЦП). Т.е., если в 2019 г. УЗ увеличила тарифы на 14,2%, исходя из соответствующего значения ИЦП, то в 2020 г. должна снизить тарифы, учитывая, что ИЦП в 2019 г. упал на 7,4%. Принимая во внимание прошлогоднюю индексацию грузовых тарифов на 14,2% есть основания полагать, что резервы под такое снижение в УЗ есть", - считает политик.
"Еще одна проблема – налог на землю, который кроме Украины не платит ни один оператор ж.д. перевозок в Европе. УЗ в год платит 4,2 млрд. грн. такого налога, часть этого налога УЗ перекладывает в тариф на перевозку продукции ГМК", - добавил С.Магера.
По его мнению, для кардинального решения проблем необходимо провести реформу УЗ, разделив ее на бизнес-сегменты – инфраструктура, пассажирские перевозки, грузовые перевозки, управление вагонным хозяйством, ремонт локомотивов и вагонов. Также нужна демонополизация во всех сегментах, кроме инфраструктуры – нужна конкуренция, и это прямая задача правительства.