Белановский ГОК передал помощь больнице Кременчуга Белановский ГОК сегодня организовал первую партию помощи медикам Больницы интенсивного лечения "Кремечугская". Предприятие передало медицинским работникам изделия медицинского назначения и средства защиты, сообщает пресс-служба Ferrexpo.



Работники медицинского учреждения получили шприцы, иглы, устройства для вливания инфузийных растворов, одноразовые медицинские емкости и пробирки, средства индивидуальной защиты и другие расходные материалы.



"Наше предприятие получило запрос на выше указанные товары от медиков и оперативно организовало закупку и доставку, т.к. именно этих наименований не хватало медучреждению для оказания качественной оперативной помощи пациентам, особенно с учетом предстоящих праздничных выходных", - отметил Генеральный директор БГОКа Юрий Химич.



Как сообщается, Белановский ГОК и другие предприятия Ferrexpo продолжают следить за ситуацией, получать запросы медиков и оперативно закрывать их потребности.



Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.



Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.



В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.



МинПром



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