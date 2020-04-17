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На Донбассе студенты производят экраны от коронавируса с помощью 3D печати

17.04.20 14:40
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Донецкий национальный технический университет (г. Покровск) наладил производство щитков для защиты от коронавируса. Для этого в вузе используют технологию 3D печати, а компания "Донецксталь" финансирует приобретение расходных материалов.

Проект запустила группа студентов инженерных специальностей и преподавателей. За три дня смогли изготовить более 100 экранов, после чего материалы закончились.

"У нас было немного материалов, а спрос на защитные средства, насколько я знаю, велик, – рассказывает старший преподаватель кафедры автоматики и телекоммуникаций Глеб Ступак. – Теперь благодаря "Донецкстали" мы обеспечены пластиком для каркасов и защитными щитками приблизительно еще на 600 масок".

С помощью университетских 3D-принтеров участники проекта печатают основы под будущие защитные экраны. На изготовление одной основы уходит примерно полчаса. Затем их соединяют с прозрачным пластиком.

"Очень важно, чтобы каждый вносил свой посильный вклад в борьбу с пандемией – и государство, и бизнес, и каждый отдельный гражданин Украины. Сейчас мы смотрим на количество заявок от больниц. Когда появится понимание по второй партии, обеспечим вуз дополнительными материалами для изготовления защитных экранов", – отметил генеральный директор компании "Донецксталь" Ильдар Салеев.

Волонтеры из университета планируют обеспечить защитными экранами медиков четырех городов Донецкой области. Первую партию из 600 щитков распределят между Покровском, Мирноградом, Добропольем и Гришино.

МинПром

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