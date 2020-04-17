Пандемия изменит саму структуру капитализма – Макрон Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что кризис, вызванный COVID-19, изменит характер глобализации и структуру международного капитализма. Такое мнение он высказал в интервью Financial Times.



"Мы все сталкиваемся с насущной необходимостью придумать что-то новое. Все мы приступаем к немыслимому. Я воспринимаю кризис как экзистенциальное событие для человечества, которое изменит характер глобализации и структуру международного капитализма", - отметил Э.Макрон.



Он надеется, что "травма пандемии" сблизит страны в многосторонних действиях, чтобы помочь слабым странам и ослабленным кризисом, пишет издание. По словам президента Франции, он стремится использовать катаклизм, который побудил правительства отдавать приоритет жизни людей над экономическим ростом, как открытие для преодоления экологических катастроф и социальных неравенств, которые уже угрожали стабильности мирового порядка.



Э.Макрон хочет, чтобы ЕС основал чрезвычайный инвестиционный фонд в сотни миллиардов евро, через который страны-члены должны поддержать Италию и Испанию, где от COVID-19 погибли десятки тысяч человек. Он также хочет, чтобы богатые страны помогли Африке немедленно ввести мораторий на двусторонние и многосторонние выплаты долгов, пишет FT.



Вместе с тем, по мнению издания, Э.Макрон не скрывает своей обеспокоенности тем, что может произойти наоборот, и закрытие границ, экономическое падение и потеря доверия к демократии укрепят руку авторитаризма и популистов от Венгрии до Бразилии, которые пытаются использовать кризис. В то же время французский лидер выразил неуверенность, когда именно его предложения принесут свои плоды. "Я не знаю, мы в начале или в середине этого кризиса - никто не знает. Существует много неопределенности", - сказал Э.Макрон.



МинПром



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