Словакия завлекает европейских трейдеров в ПХГ Украины Оператор ГТС Словакии – компания Eustream – ввела скидку на транспортировку газа для хранения в украинских подземных хранилищах, что должно повысить привлекательность такой возможности для европейских трейдеров.



Об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook, пишет Бизнес Цензор.



По словам главы Оператора ГТС Украины, предварительно был разработан набор новых услуг сначала со стороны Украины, а теперь и на стороне Словакии.



"Short-haul от "Оператор ГТС Украины" плюс "таможенный склад" от "Нафтогаз Украины" плюс новый продукт от компании Eustream создают экономически привлекательную возможность для европейских трейдеров по хранению газа в украинских ПХГ", – сообщил С.Магокон.



"Теперь трейдеры, при покупке мощностей в Словакии для транспортировки газа в Украину для сезонного хранения газа и последующего его вывоза, могут получить скидку на такие мощности в Словакии до 40%. Win-win-win решение в действии", – добавил глава Оператора ГТС.



С.Макогон отметил, что подготовка к созданию совместного предложения для западных трейдеров компаниями двух стран велась более года и может быть использован уже в этом сезоне.



"Сезон закачки газа только начинается, поэтому уже в этом году западные трейдеры смогут воспользоваться этим продуктом, а Украина получит дополнительный доход от использования своей мощной инфраструктуры ГТС и ПХГ", – добавил топ-менеджер.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



