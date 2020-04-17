Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Словакия завлекает европейских трейдеров в ПХГ Украины

17.04.20 13:41 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Оператор ГТС Словакии – компания Eustream – ввела скидку на транспортировку газа для хранения в украинских подземных хранилищах, что должно повысить привлекательность такой возможности для европейских трейдеров.

Об этом глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщил на своей странице в сети Facebook, пишет Бизнес Цензор.

По словам главы Оператора ГТС Украины, предварительно был разработан набор новых услуг сначала со стороны Украины, а теперь и на стороне Словакии.

"Short-haul от "Оператор ГТС Украины" плюс "таможенный склад" от "Нафтогаз Украины" плюс новый продукт от компании Eustream создают экономически привлекательную возможность для европейских трейдеров по хранению газа в украинских ПХГ", – сообщил С.Магокон.

"Теперь трейдеры, при покупке мощностей в Словакии для транспортировки газа в Украину для сезонного хранения газа и последующего его вывоза, могут получить скидку на такие мощности в Словакии до 40%. Win-win-win решение в действии", – добавил глава Оператора ГТС.

С.Макогон отметил, что подготовка к созданию совместного предложения для западных трейдеров компаниями двух стран велась более года и может быть использован уже в этом сезоне.

"Сезон закачки газа только начинается, поэтому уже в этом году западные трейдеры смогут воспользоваться этим продуктом, а Украина получит дополнительный доход от использования своей мощной инфраструктуры ГТС и ПХГ", – добавил топ-менеджер.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:06
В МЭРТ ожидают падения украинской экономики на 4,2%
12:54
Во время карантина европейцы перестали покупать автомобили
12:40
90% украинцев уверены, что государство должно поддержать промышленность
12:13
Циклон подорвал квартальную добычу руды Rio Tintо
11:50
ММК сократил выплавку стали в первом квартале
11:44
Пандемия не помешает расследованию о сбитом украинском Боинге
11:27
Evraz ожидает дальнейшего падения спроса на сталь
11:15
Невозможно спрогнозировать масштабы рецессии – Лагард
10:30
Саудиты с 1 мая снизят добычу по договоренности с ОПЕК
10:12
В Китае начали реализовать новый алюминиевый проект
09:57
Chevron избавился от азербайджанских активов
09:37
Производство труб Интерпайпа упало на треть, в рамках негативного прогноза
09:21
ВВП Китая показал максимальное падение за 40 лет
08:56
ArcelorMittal привлек кредитную линию на 3 млрд долл
08:07
Украина рассчитывает в мае получить 2 млрд долл от МВФ
16.04.20
18:02
Цены на автогаз упали до минимума за 4 года
17:42
Кабмин назначил и.о. министра энергетики
17:15
ОПЕК предрекла историческое падение спроса на нефть
16:39
За время карантина количество обращений за пособием по безработице выросло в 10 раз
16:15
ФГИУ готов отчислить в бюджет за время карантина в 6 раз больше денег
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!