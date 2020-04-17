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90% украинцев уверены, что государство должно поддержать промышленность

17.04.20 12:40 , РБК Украина
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90% украинцев считают, что государство должно реализовывать меры по поддержке украинских предприятий и промышленности на период карантина. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса платформы Gradus, передает РБК-Украина.

Согласно данным опроса еще 6% затруднились ответить, и только 4% считают, что меры по поддержке экономики и промышленности не нужны.

В то же время 65% опрошенных выступают против полного закрытия промышленных предприятий на период карантина по аналогии с магазинами, ресторанами, салонами красоты и спортивными клубами, и только 11% поддержали бы такие шаги правительства.

Отмечается, что опрос проводился 12 апреля. В нем приняли участие 1000 человека. Ошибка выборки составляет не более 3,1%.

Напомним, ранее министры финансов Европейского Союза согласовали пакет экономических мер на сумму в 540 млрд евро для поддержки экономики блока, пострадавшей от коронавируса, из которых 100 млрд евро пойдут на схему субсидирования заработной платы, Европейский инвестиционный банк расширит кредитование компаний на 200 млрд евро, а фонд Европейского механизма стабильности (ЕСМ) в еврозоне предоставит правительствам 240 млрд евро дешевых кредитов.

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