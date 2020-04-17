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ММК сократил выплавку стали в первом квартале

17.04.20 11:50
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В течение первого квартала 2020 года Магнитогорский металлургический комбинат выплавил 3,022 млн. тонн стали - на 1,6% меньше к уровню предыдущего квартала и на 2,7% в годовом сопоставлении. В числе причин - ремонты в конвертерном производстве и плановая реконструкция стана "2500" г/п. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Продажи товарной продукции по группе ММК составили 2,745 млн. тонн, снизившись на 1,3% к обоим периодам. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (HVA) в общем объёме продаж уменьшилась до 47,7%.

Средняя цена реализации выросла на 2,3% к уровню прошлого квартала до $591 за тонну. Основным фактором роста является восстановление мировых цен на г/к прокат в 4 кв. 2019 года, благоприятно сказавшееся на ценах внутреннего рынка в 1 кв. 2020 года, несмотря на девальвацию рубля в конце 1 кв. Снижение средней цены относительно 1 кв. 2019 года составило 4,5% на фоне более низких мировых цен на сталь.

"Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире и введение карантинных мер в РФ создают неопределённость в отношении дальнейших перспектив спроса на металлопродукцию со стороны основных потребляющих отраслей. В связи с этим менеджмент ММК видит риски снижения объёмов продаж во 2 кв. 2020 года. В пиковый момент распространения инфекции и снижения деловой активности компания проводит ремонтные работы оборудования с плановым снижением объёмов производства. Рыночная неопределённость и замирание деловой активности на фоне пандемии окажут существенное давление и на глобальные цены металлопродукции во 2 кв. 2020 года", - говорится в материалах ММК.

МинПром

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