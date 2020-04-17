Пандемия не помешает расследованию о сбитом украинском Боинге

Пандемия коронавируса не существенно влияет на переговоры с Ираном относительно сбития украинского самолета возсле Тегерана. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".



Д.Кулеба отметил, что цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбитие самолета, в соответствии с нормами международного права.



"Пандемия усложняет все. Дипломатия в целом сейчас переживает особое время, когда все контакты перешли в онлайн. Но я бы сказал, что существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет. То есть все, что необходимо решить для достижения цели, можно решить даже в таких условиях", - отметил он.



Он добавил, что с министрами международной группы сошлись на том, что в одном из ключевых вопросов пандемия не станет помехой.



Напомним, вчера Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что продолжают работать для проведения независимого и прозрачного расследования сбития украинского самолета в Иране.



Отметим, исполняется 100 дней с момента атаки на украинский самолет, в результате которой 176 человек невинно погибли.



МинПром





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