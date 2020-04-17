Невозможно спрогнозировать масштабы рецессии – Лагард Экономика еврозоны столкнулась с "резким падением ВВП" и "быстрым ухудшением ситуации на рынке труда" в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.



"Неопределенность очень высока и останется высокой, что делает исключительно сложным прогнозирование потенциального масштаба и продолжительности неизбежной рецессии, а также последующего восстановления экономики", - говорится в сообщении, подготовленном К.Лагард к традиционным весенним встречам Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, которые в этом году прошли в онлайн-формате.



По словам К.Лагард, инфляция в еврозоне является низкой на фоне обвала цен на нефть, и вероятно, продолжит ослабляться в ближайшее время. Среднесрочные ожидания для темпов роста потребительских цен в еврозоне являются "крайне неопределенными", отметила она.



Согласно прогнозу МВФ, опубликованному ранее на этой неделе, ВВП еврозоны сократится в 2020 году рекордными темпами - на 7,5%. В следующем году экономика региона вырастет на 4,7%, ожидают в МВФ.



В ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, ЕЦБ объявил о намерении увеличить выкуп облигаций почти на 900 млрд евро в этом году, предоставить триллионы евро банкам в виде дешевых кредитов, а также смягчить требования к обеспечению по кредитам, чтобы облегчить доступ финкомпаний к ликвидности.



Изабель Шнабель, отвечающая за рыночные операции в ЕЦБ, заявила в четверг, что принятые Центробанком меры помогли "стабилизировать финансовые условия в еврозоне, улучшить рыночную ликвидность и сократить волатильность".



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