Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Невозможно спрогнозировать масштабы рецессии – Лагард

17.04.20 11:15 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Экономика еврозоны столкнулась с "резким падением ВВП" и "быстрым ухудшением ситуации на рынке труда" в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

"Неопределенность очень высока и останется высокой, что делает исключительно сложным прогнозирование потенциального масштаба и продолжительности неизбежной рецессии, а также последующего восстановления экономики", - говорится в сообщении, подготовленном К.Лагард к традиционным весенним встречам Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, которые в этом году прошли в онлайн-формате.

По словам К.Лагард, инфляция в еврозоне является низкой на фоне обвала цен на нефть, и вероятно, продолжит ослабляться в ближайшее время. Среднесрочные ожидания для темпов роста потребительских цен в еврозоне являются "крайне неопределенными", отметила она.

Согласно прогнозу МВФ, опубликованному ранее на этой неделе, ВВП еврозоны сократится в 2020 году рекордными темпами - на 7,5%. В следующем году экономика региона вырастет на 4,7%, ожидают в МВФ.

В ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, ЕЦБ объявил о намерении увеличить выкуп облигаций почти на 900 млрд евро в этом году, предоставить триллионы евро банкам в виде дешевых кредитов, а также смягчить требования к обеспечению по кредитам, чтобы облегчить доступ финкомпаний к ликвидности.

Изабель Шнабель, отвечающая за рыночные операции в ЕЦБ, заявила в четверг, что принятые Центробанком меры помогли "стабилизировать финансовые условия в еврозоне, улучшить рыночную ликвидность и сократить волатильность".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:13
Циклон подорвал квартальную добычу руды Rio Tintо
11:50
ММК сократил выплавку стали в первом квартале
11:44
Пандемия не помешает расследованию о сбитом украинском Боинге
11:27
Evraz ожидает дальнейшего падения спроса на сталь
10:30
Саудиты с 1 мая снизят добычу по договоренности с ОПЕК
10:12
В Китае начали реализовать новый алюминиевый проект
09:57
Chevron избавился от азербайджанских активов
09:37
Производство труб Интерпайпа упало на треть, в рамках негативного прогноза
09:21
ВВП Китая показал максимальное падение за 40 лет
08:56
ArcelorMittal привлек кредитную линию на 3 млрд долл
08:07
Украина рассчитывает в мае получить 2 млрд долл от МВФ
16.04.20
18:02
Цены на автогаз упали до минимума за 4 года
17:42
Кабмин назначил и.о. министра энергетики
17:15
ОПЕК предрекла историческое падение спроса на нефть
16:39
За время карантина количество обращений за пособием по безработице выросло в 10 раз
16:15
ФГИУ готов отчислить в бюджет за время карантина в 6 раз больше денег
15:57
ConocoPhillips сократит добычу нефти на 225 тыс барр/сутки
15:43
Потребительские настроения украинцев упали до минимума за год
15:35
Украинские компании ждут падения объемов производства и продаж
15:22
В Японии ввели режим ЧС по всей стране до 6 мая
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!