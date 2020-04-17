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Evraz ожидает дальнейшего падения спроса на сталь

17.04.20 11:27
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Металлургическая компания Evraz уведомила, что в настоящее время ограничительные меры для противостояния COVID-19 не затронули деятельность компании и заводы работают на полной загрузке, а поставки сырья стабильны. Однако в ближайшей перспективе компания ожидает падения стального спроса на рынке РФ из-за существенного экономического спада, вызванного, в том числе, пандемией, сообщает Reuters.

"Это отразится на продажах для строительной отрасли, и следом - на железнодорожной продукции, но в меньшей степени. Влияние на экспорт будет менее значительным - в связи с ослаблением рубля и возможностью перенаправлять на экспорт продукцию с внутреннего рынка. Пока предприятия Evraz работают на полную мощность, но ситуация может осложниться в мае и июне, говорят в компании, сообщив, что готовит антикризисный пакет, который должен смягчить негативные последствия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спрос на сталь в России уже просел, хотя мартовская паника остыла и потребление, в том числе, в строительном секторе, пока сохраняется, особенно за пределами Москвы - эпицентра вируса, написали аналитики "Атона" после общения с НЛМК, Evraz, ММК и "Северсталью". "Атон" ждёт снижения внутреннего спроса на 5-7% в текущем году, отмечая, что сильнее всего потребление упало со стороны нефтегазового сектора и автопрома. В строительстве спрос пока сохраняется в большей степени за пределами московского региона, производство пока стабильно, компании нарастили экспорт, но спрос за рубежом неустойчив и фрагментирован, пишут аналитики.

МинПром

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