Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Саудиты с 1 мая снизят добычу по договоренности с ОПЕК

17.04.20 10:30 , Интерфакс
печать
размер текста:

Saudi Aramco с первого мая снизит добычу до 8,5 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в сообщении компании.

Как известно, страны ОПЕК+ в воскресенье, 12 апреля, договорились снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия по стабилизации нефтяного рынка.

Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

База отсчета квот - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн б/с. Страна должна снизить нефтедобычу на 2,5 млн б/с - до 8,5 млн б/с.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:12
В Китае начали реализовать новый алюминиевый проект
09:57
Chevron избавился от азербайджанских активов
09:37
Производство труб Интерпайпа упало на треть, в рамках негативного прогноза
09:21
ВВП Китая показал максимальное падение за 40 лет
08:56
ArcelorMittal привлек кредитную линию на 3 млрд долл
08:07
Украина рассчитывает в мае получить 2 млрд долл от МВФ
16.04.20
18:02
Цены на автогаз упали до минимума за 4 года
17:42
Кабмин назначил и.о. министра энергетики
17:15
ОПЕК предрекла историческое падение спроса на нефть
16:39
За время карантина количество обращений за пособием по безработице выросло в 10 раз
16:15
ФГИУ готов отчислить в бюджет за время карантина в 6 раз больше денег
15:57
ConocoPhillips сократит добычу нефти на 225 тыс барр/сутки
15:43
Потребительские настроения украинцев упали до минимума за год
15:35
Украинские компании ждут падения объемов производства и продаж
15:22
В Японии ввели режим ЧС по всей стране до 6 мая
15:10
Новинский направил на борьбу с COVID-19 свыше 80 млн грн
14:58
Энергетика Украины на грани банкротства – эксперт
14:33
Украинские морпорты смогут отчислять в бюджет меньшую часть прибыли
14:13
Давай после Пасхи: антиколомойский закон рассмотрят 21 апреля
14:03
Государство должно играть более активную роль в экономике – мнение
15.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!