Chevron избавился от азербайджанских активов

Американская Chevron Corp сообщила в четверг о закрытии сделки по продаже венгерской энергетической компании MOL активов в Азербайджане за 1,57 млрд долл., передает Reuters.
Сделка включает долю в 9,57% в месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) с суточной добычей в 20 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки и 8,9% в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, говорится в сообщении Chevron.
О сделке было объявлено в ноябре 2019 года.
“Chevron регулярно пересматривает свой глобальный портфель, чтобы оценить, являются ли активы стратегическими и конкурентоспособными с точки зрения капитала”, - сказал исполнительный вице-президент Chevron по разведке и добыче Джей Джонсон.
“Сделка является важной частью нашей программы по продаже активов, цель которой - получить доналоговый доход объемом от $5 до $10 миллиардов с 2018 по 2020 год”.