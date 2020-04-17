Chevron избавился от азербайджанских активов Американская Chevron Corp сообщила в четверг о закрытии сделки по продаже венгерской энергетической компании MOL активов в Азербайджане за 1,57 млрд долл., передает Reuters.



Сделка включает долю в 9,57% в месторождении Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) с суточной добычей в 20 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки и 8,9% в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан, говорится в сообщении Chevron.



О сделке было объявлено в ноябре 2019 года.



“Chevron регулярно пересматривает свой глобальный портфель, чтобы оценить, являются ли активы стратегическими и конкурентоспособными с точки зрения капитала”, - сказал исполнительный вице-президент Chevron по разведке и добыче Джей Джонсон.



“Сделка является важной частью нашей программы по продаже активов, цель которой - получить доналоговый доход объемом от $5 до $10 миллиардов с 2018 по 2020 год”.



МинПром

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