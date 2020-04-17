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Производство труб Интерпайпа упало на треть, в рамках негативного прогноза

17.04.20 09:37
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Трубно-колесная компания "Интерпайп" в 1 квартале сократила выпуск стальных труб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,2%, до 113,7 тыс. т. Таким образом, подтверждается ранее сделанный негативный прогноз.

Как указывается в отчете, реализация труб за 1 квартал снизилась на 28,4%, до 112,2 тыс. тонн. Трубная продукция в январе-марте 2020 года реализовывались в Европе (32%), регионе MENA (24%), Украине (18%), на американском континенте (11%), СНГ (12%) и в других регионах (3%).

Кроме того, квартальная выплавка стали уменьшилась на 2,3%, до 216,5 тыс. т, тогда как производство железнодорожной продукции возросло на 20,9%, до 54,7 тыс. т. За 3 месяца продажи круглой стальной заготовки возросла на 124,1%, до 9,9 тыс. т, ж/д продукции - на 27,1%, до 58,2 тыс. т. Ж/д продукция реализовывалась в СНГ (45%), Европе (30%), Украине (17%), регионе MENA (3%), на американском континенте (3%) и в других регионах (2%).

В марте выплавка стали составила 77,9 тыс. т, выпуск ж/д продукции – 19 тыс. т, труб – 43,4 тыс. т.

В комментарии "Интерпайпа" поясняется, что вспышка COVID-19 еще не успела существенно отразится на деятельности компании в марте. Таким образом, "Интерпайпу" удалось увеличить продажи ключевых продуктов по сравнению с февралем.

"Продажи OCTG-труб выросли на 7,4% на фоне новых поставок в Нигерию, показатели продаж линейных труб в основном были обеспечены более высокими поставками в регионы ЕС, СНГ и MENA по сравнению с февралем. Продажи сварных труб выросли на фоне сезонного спроса в Украине. Продажи железнодорожной продукции были довольно плоскими (1%) из-за продолжающегося высокого спроса со стороны СНГ и ЕС (в том числе из-за значительного роста продаж колесных пар)", - констатируется в отчете.

МинПром

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