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ВВП Китая показал максимальное падение за 40 лет

17.04.20 09:21
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ВВП Китая упал на 6,8% в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за негативного воздействия пандемии COVID-19. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР, передает Reuters.

Сообщается, что это первое падение китайской экономики в первом квартале года с 1992 года, когда Китай начал публиковать официальные квартальные данные по ВВП.

Агентство AP и Financial Times отмечают, что это крупнейшее снижение ВВП в стране за 40 лет с момента начала экономических реформ в 1979 году.

Падение ВВП к четвертому кварталу 2019 года составило 9,8%. Согласно данным, аграрный сектор за указанный период сократился на 3,2%, промышленное производство - на 8,4%, сфера услуг - на 5,2%.

Реальный доход на душу населения в Китае сократился в годовом исчислении на 3,9% и составил за квартал 8 561 юань (около 1,2 тыс долларов).

"В целом социально-экономическая ситуация в Китае остается стабильной, однако возрастают риски, обусловленные спадом в мировой экономике. Факторы неопределенности становятся все более ощутимыми", - говорится в докладе.

МинПром

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