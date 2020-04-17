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Украина рассчитывает в мае получить 2 млрд долл от МВФ

17.04.20 08:07
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Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) Украина может получить уже в мае, считает глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы ожидаем до конца года 4 млрд долл. Первый транш будет до 2 млрд долл. и это будет в мае", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, Национальный банк Украины и предыдущее правительство в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на 5,5 млрд долл. Позитивное решение МВФ позволит правительству получить также макрофинансовую помощь от ЕС (500 млн евро) и кредит Всемирного банка (до 1,0 млрд долл.), а также экстренную помощь Фонда в связи с коронавирусом объемом около 1,4 млрд.

Условиями для окончательного открытия программы, размер которой в ходе переговоров удалось увеличить ориентировочно до 8 млрд долл., стало принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый «антиколомойский» законопроект), а также обновленного закона о госбюджете.

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли, а 13 апреля приняла обновленный госбюджет с увеличенным с 2,1% до 7,5% ВВП дефицитом.

МинПром

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