ОПЕК предрекла историческое падение спроса на нефть ОПЕК пересмотрела прогноз динамики спроса на нефть в 2020 году с незначительного роста в 0,1 миллиона баррелей в сутки на резкое снижение.



Согласно апрельскому докладу ОПЕК теперь картель ожидает в 2020 году исторического падение спроса на уровне 6,8 млн баррелей в сутки, передает Reuters.



По оценкам ОПЕК, спрос на нефть во втором квартале упадет на 12 млн баррелей в сутки, в третьем квартале – на 6 млн баррелей в сутки, а в четвертом квартале снижение составит 3,5 млн баррелей в сутки.



Основной причиной такого снижения в докладе указано глобальное распространение нового типа коронавируса и его "беспрецедентное влияние" на мировой спрос на нефть, в частности, со стороны транспортной отрасли.



При этом ОПЕК отмечает значительный риск дальнейшего снижения прогноза, особенно для оценки спроса на нефть во втором квартале.



ОПЕК, которая еще в марте прогнозировала рост предложения нефти из стран вне организации в 2020 году, также изменила свою оценку в сторону сокращения. Как ожидается, добыча стран вне ОПЕК в этом году упадет на 1,5 млн баррелей в сутки.



Согласно прогнозу, единственными странами, которые покажут рост добычи по итогам 2020 года, станут Норвегия, Бразилия, Гайана и Австралия.



ОПЕК не приводит оценки изменения собственной добычи нефти в 2020 году, но отмечает, что в марте добыча стран-участниц картеля выросла на 821.000 баррелей в сутки до 28,61 млн баррелей в сутки.



При этом ОПЕК прогнозирует падение добычи нефти и газового конденсата в России в 2020 году на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом до в среднем 10,14 млн баррелей в сутки.



МинПром



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