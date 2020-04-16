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ФГИУ готов отчислить в бюджет за время карантина в 6 раз больше денег

16.04.20 16:15 , Интерфакс-Украина
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Фонд государственного имущества Украины видит существенные возможности в разы превысить план поступлений в государственный бюджет на 2020 год, который в ходе его обновления на прошлой неделе был снижен с 12 млрд грн до 0,5 млрд грн. Об этом сообщил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко в интервью Интерфакс-Украина.

"Честно говоря, я хотел бы эту сумму увеличить. К сожалению, в этом турборежиме с нами не успели посоветоваться. В случае продления карантина к середине лета мы готовы дать в бюджет в шесть раз больше", – сказал Д.Сенниченко.

Как пояснил глава ФГИУ, этого можно добиться благодаря малой приватизации, поскольку выставление на продажу объектов большой приватизации Фонд решил отложить на период после карантина.

"Во время кризисных явлений и волатильности рынка она (малая приватизация) вызывает спрос у украинских инвесторов", – отметил глава Фонда.

Он напомнил, что много лет работал в недвижимости и имеет опыт того, что в условиях снижения доверия к валютам, рынкам капиталов и ценных бумаг инвестиции в объекты малой приватизации и недвижимость являются определенным выходом для малого и среднего бизнеса.

"Это опыт кризисных ситуаций в Украине 2014 года и глобального мирового кризиса 2008 года. Мы переориентировались не на продажу предприятий, а на продажу имущества. У нас его достаточно много: это и отдельное неуставное имущество, недвижимость, даже есть какие-то машины, бани, гаражи", – заявил Д.Сенниченко.

По его словам, среднее количество участников аукционов, благодаря повышению прозрачности проведения торгов, по сравнению с прошлым годом квартал к кварталу увеличилось вдвое. В качестве наиболее примеров он привел продажу дома культуры "Киевприбора", где в ходе борьбы семи предпринимателей цена выросла с 2,43 млн грн до 10,1 млн грн, и дома культуры в Николаеве, который подорожал при продаже в 560 раз – до 28,75 млн грн.

МинПром

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