ФГИУ готов отчислить в бюджет за время карантина в 6 раз больше денег Фонд государственного имущества Украины видит существенные возможности в разы превысить план поступлений в государственный бюджет на 2020 год, который в ходе его обновления на прошлой неделе был снижен с 12 млрд грн до 0,5 млрд грн. Об этом сообщил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко в интервью Интерфакс-Украина.



"Честно говоря, я хотел бы эту сумму увеличить. К сожалению, в этом турборежиме с нами не успели посоветоваться. В случае продления карантина к середине лета мы готовы дать в бюджет в шесть раз больше", – сказал Д.Сенниченко.



Как пояснил глава ФГИУ, этого можно добиться благодаря малой приватизации, поскольку выставление на продажу объектов большой приватизации Фонд решил отложить на период после карантина.



"Во время кризисных явлений и волатильности рынка она (малая приватизация) вызывает спрос у украинских инвесторов", – отметил глава Фонда.



Он напомнил, что много лет работал в недвижимости и имеет опыт того, что в условиях снижения доверия к валютам, рынкам капиталов и ценных бумаг инвестиции в объекты малой приватизации и недвижимость являются определенным выходом для малого и среднего бизнеса.



"Это опыт кризисных ситуаций в Украине 2014 года и глобального мирового кризиса 2008 года. Мы переориентировались не на продажу предприятий, а на продажу имущества. У нас его достаточно много: это и отдельное неуставное имущество, недвижимость, даже есть какие-то машины, бани, гаражи", – заявил Д.Сенниченко.



По его словам, среднее количество участников аукционов, благодаря повышению прозрачности проведения торгов, по сравнению с прошлым годом квартал к кварталу увеличилось вдвое. В качестве наиболее примеров он привел продажу дома культуры "Киевприбора", где в ходе борьбы семи предпринимателей цена выросла с 2,43 млн грн до 10,1 млн грн, и дома культуры в Николаеве, который подорожал при продаже в 560 раз – до 28,75 млн грн.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



