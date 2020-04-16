Украинские компании ждут падения объемов производства и продаж

Отечественный бизнес ожидает сокращения объемов производства и объемов продаж. Об этом в своем видеообращении, по экономическим итогам первого месяца карантина, сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.



"Прошел месяц карантина, настроения бизнеса ухудшились. На сегодня, несмотря на прогнозы относительно ухудшения мировой экономики, наш бизнес тоже ожидает сокращение объемов производства и объемов продаж. Это не могло не отразиться на рынке труда. К сожалению, количество новых вакансий обнулилось, оно почти отсутствует. Несмотря на то, что бизнес пытается сохранить рабочие месяца и не увольнять людей, к сожалению, большое количество людей осталось без работы и потеряло доход", - сказала Е.Рожкова.



По прогнозу правительства уровень безработицы в текущем году составит 9,4% против ранее прогнозируемого 8,1%, а падение реальной заработной платы составит 0,3%.



Ранее сообщалось, что количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тыс. чел., за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тыс. чел, - до 2,5-2,8 млн чел.



МинПром





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