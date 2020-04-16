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Потребительские настроения украинцев упали до минимума за год

16.04.20 15:43
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Индекс потребительских настроений украинцев в марте 2020 года уменьшился до значения апреля 2019 года, показав за последний наибольшее падение, говорится в исследовании Info Sapiens.

В марте Индекс потребительских настроений (ИПН) составил 73,0 п., что на 8,9 п. меньше, чем в феврале. Сократились значение всех составляющих индикатора, а больше всего - краткосрочные экономические ожидания и оценки личного материального положения.

Индекс текущего положения (ИТП) уменьшился на 7,3 п., составив 67,2. Составляющие этого индекса имели такие изменения:

- индекс текущего личного материального положения (х1) составил 60,1, что на 10,6 п. меньше от этого индекса в феврале;
- индекс целесообразности крупных покупок (х5) уменьшился на 4,1 п. и установился на отметке 74,3.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в марте уменьшился на 9,9 п. м составил 76,9. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

- индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) сократился по сравнению с прошлым месяцем на 11,7 п. и составил 75,1;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) уменьшился на 12,1 п. и составил 67,9;
- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) снизился до 87,7, что на 6,0 п. меньше показателя февраля.

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 133,4, что на 4,7 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий стабилен - 185,4, что на 2,7 п. выше, чем за прошлый месяц.

Ожидания украинцев относительно курса гривни в течение ближайших 3 месяцев значительно ухудшились: индекс девальвационных ожиданий вырос на 21,5 п. - до значения 154.

МинПром

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