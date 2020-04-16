В Японии ввели режим ЧС по всей стране до 6 мая Японское правительство решило распространить режим ЧС из-за коронавируса на всю страну до 6 мая, об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Такое решение было принято после консультаций с экспертами, передает Kyodo. Режим ЧС уже действует в Токио, Осаке и еще пяти префектурах — Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хего и Фукуоке.



Режим ЧС в Японии — самый либеральный в мире. В стране пока не предусмотрено никакого наказания, власти полагаются на самодисциплину граждан. Однако многие социальные объекты и развлекательные заведения закрылись.



По данным Университета Джона Хопкинса, в Японии зарегистрировано более 8,6 тыс. заболевших коронавирусом, умерли 178 человек, выздоровел 901. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на фоне ситуации в стране согласился перенести Олимпиаду-2020 в Токио.



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