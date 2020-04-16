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В Японии ввели режим ЧС по всей стране до 6 мая
16.04.20 15:22 , Коммерсант
печать
Японское правительство решило распространить режим ЧС из-за коронавируса на всю страну до 6 мая, об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Такое решение было принято после консультаций с экспертами, передает Kyodo. Режим ЧС уже действует в Токио, Осаке и еще пяти префектурах — Канагаве, Сайтаме, Тибе, Хего и Фукуоке.
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