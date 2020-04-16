Новинский направил на борьбу с COVID-19 свыше 80 млн грн Фонд Вадима Новинского и бизнесы Смарт-Холдинга в рамках борьбы с эпидемией COVID-19 в Украине направили на закупку медицинского оборудования, индивидуальных средств защиты медиков и поддержку пожилых людей в условиях карантина свыше 80 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда.



В частности фонд направил 40,6 млн грн на закупку крупнейшей партии высокоточных ПЦР-тестов DialPlexQ в Южной Корее. 100 тыс. тестов совместно с УПЦ были распределены во все областные инфекционные лаборатории Украины, том числе функционирующие при военных госпиталях.



Также за 7,6 млн грн приобретены 1 млн масок, которые направлены в приходы УПЦ, медучреждения и промышленные предприятия по всей стране.



Свыше 10 млн грн были направлены на закупку 10 высокоэффективных аппаратов искусственной вентиляции легких и 10 инфекционных боксов для транспортировки больных. Еще 4,3 млн грн были потрачены на приобретение 3 высокоточных диагностических ПЦР-лабораторий iPonatic и реагентов к ним. Они предназначены для оперативного выявления COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Все перечисленное оборудование уже передано в клиники и поставлено на службу спасения жизней украинских граждан.



Также фонд закупил и передал в клиники Донецкой, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей свыше 100 тыс. единиц средств индивидуальной защиты (костюмы биозащиты, респираторы, очки, перчатки) для медиков, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией.



Кроме того, представительство "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед" - одна из флагманских компаний нефтегазодобывающего бизнеса Смарт-Холдинга - перечислила 1,15 млн грн Лохвицкой районной больнице (Полтавская область) для подготовки к борьбе с эпидемией COVID-19. Средства будут направлены на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких и прочего необходимого медицинского оборудования.



Не осталась без поддержки мобильная бригада украинских медиков, отправившаяся в Италию на помощь итальянским коллегам. Десяти врачам, отправленным по линии Министерства здравоохранения, выделена персональная денежная стипендия для облегчения их быта за границей.



Осознавая уровень риска, который несет недуг для людей пожилого возраста, Фонд совместно с бизнесами присутствия Смарт-Холдинга организовали адресную доставку 8,4 тыс. продуктовых наборов для ветеранов ВОВ, труда и других незащищенных категорий населения. Акцией были охвачены Херсон, Николаев, Мариуполь, а также Киев и область.



Основатель Фонда народный депутат Вадим Новинский уверен, что объединение усилий государства, бизнеса и общества позволит победить эпидемию и максимально минимизировать ее последствия для экономики страны.



"Встречаясь с представителями регионального бизнеса, я всех призывал помочь стране, кто чем может - кто больше, кто меньше. Знаете, как вдова положила свои две лепты в сокровищницу Иерусалимского храма, а Господь сказал ученикам, что она пожертвовала больше всех, даже самых богатых, потому что отдала все, что у нее было. В этом и должна проявляться наша соборность - каждый должен чувствовать свою причастность к происходящему, и помогать. Сейчас наступило такое время, когда все себя проявят, и мы будем видеть, кто друг, а кто враг, кто помощник, а кто – вредитель", - отметил Вадим Новинский.



В ближайшее время ожидается поставка еще 10 высокоэффективных аппарата ИВЛ закупленных фондом в КНР. Закупка медоборудования и СИЗ для медиков будет продолжена.



МинПром



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