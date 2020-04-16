Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Украинские морпорты смогут отчислять в бюджет меньшую часть прибыли

16.04.20 14:33 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Кабинет министров рассматривает вопрос пересмотра отчислений части прибыли государственных предприятий в государственный бюджет.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил во время онлайн-совещания с руководителями морских портов и "Администрации морских портов Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министр отметил, что госпредприятия должны искать дополнительные возможности для развития портов во время карантина, работать с отправителями грузов и оптимизировать стратегические и инвестиционные планы портов.

В частности, В.Криклий поручил руководителям портов и других госпредприятий пересмотреть расходы на капитальное строительство и актуализировать стратегические и инвестиционные планы предприятий из-за карантина.

Как сообщалось, в 2019 году Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, а также отменил сниженные нормативы для отдельных предприятий.

Ранее льготы по отчислению в бюджет части чистой прибыли имела в том числе "Администрация морских портов Украины", которая была обязана перечислять 50% прибыли.

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:10
Новинский направил на борьбу с COVID-19 свыше 80 млн грн
14:58
Энергетика Украины на грани банкротства – эксперт
14:13
Давай после Пасхи: антиколомойский закон рассмотрят 21 апреля
14:03
Государство должно играть более активную роль в экономике – мнение
13:48
Во время карантина европейцы бросились снимать наличные
13:31
Количество безработных в Украине за время карантина увеличилось до 2,5 млн
13:08
МВФ одобрил изменения в госбюджет Украины
12:58
Казахские металлурги в марте резко сократили выплавку стали
12:43
5 стран опубликовали совместное заявление о сбитом в Иране Боинге
12:20
Южная Корея думает и дальше реализовать метпроекты за рубежом
11:57
Угольной отрасли срочно нужен план спасения – Волынец
11:42
Китай наращивает импорт меди
11:21
Металлурги сократили потребление электроэнергии на 6%
11:14
Украинские металлурги полностью отказались от импортного кокса
11:04
Австралия поддерживает мнение Трампа о халатной работе ВОЗ
10:49
JFE Steel временно остановит две доменные печи на западе Японии
10:24
В марте Китай сократил экспорт алюминия на 5%
10:19
МВФ представил план по спасению мировой экономики
10:06
Меткомбинаты в Индии загружены на 30-40%
09:55
Кабмин анонсировал кредитные каникулы для малого бизнеса
15.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!