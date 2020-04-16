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Государство должно играть более активную роль в экономике – мнение

16.04.20 14:03
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Украинское государство должно играть более активную роль в экономике чтобы предотвратить ухудшение социально-экономической обстановки. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.

Он напомнил, что Всемирная торговая организация прогнозирует спад в мировой торговле в 2020 году от 13% до 32% на фоне пандемии коронавируса. "Даже при самом мягком сценарии темпы падения мировой торговли будут более существенными, чем в кризис 2008-2009 годов. Есть большая неопределенность в отношении темпов восстановления мировой торговли в 2021 году. Для Украины это плохая новость, т.к. экономика страны – экспортоориентированная. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины в этом году на 3,5% (предыдущий прогноз – рост на 3,7%)", - отметил нардеп.

По мнению М.Магомедова, результатом снижения ВВП, падения импорта и роста безработицы может стать резкое обострение социально-экономической обстановки в Украине. "Предотвращение этого возможно только при условии активной роли государства в экономике, поддержке промышленности, особенно базисных экспортоориентированных отраслей", - уверен он.

М.Магомедов подчеркнул, что экспорт Украины в первом квартале 2020 года упал на 5,5% в сравнении с четвертым кварталом 2019 года, что связано не только со снижением цен на продукцию украинского экспорта, но и с отсутствием поддержки экспорта государством.

Он также обратил внимание на то, что снижение экспорта означает уменьшение поступления валюты в Украину, ведущее к падению курса гривны. Поэтому Нацбанк вынужден тратить свои международные резервы. В марте они уменьшились на 7,8%. Уменьшение международных резервов в марте было обусловлено значительными валютными интервенциями НБУ, направленными на сдерживание паления гривны из-за ажиотажного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения. Чистая продажа валюты Нацбанком в марте составила 2,1 млрд. долл.

"Дальше будет сложнее. Во II-IV кварталах Украине необходимо заплатить 6,5 млрд. долл. по внешним госдолгам и 2,4 млрд. долл. по валютным ОВГЗ. Без обеспечения стабильной работы экспортеров, дающих стране валюту, выплата этих долгов без серьезной девальвации гривны невозможна. А девальвация приведет к росту цен, следовательно, к падению уровня жизни", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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