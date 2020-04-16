Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Во время карантина европейцы бросились снимать наличные

16.04.20 13:48 , Коммерсант
печать
размер текста:

По последним данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличные евро.

В соответствии с опубликованным 15 апреля еженедельным бюллетенем ЕЦБ по состоянию на 10 апреля в обращении в еврозоне находилось 1,327 трлн евро наличных. Это на 41,2 млрд евро больше, чем месяцем ранее, когда в Европе в начале марта начали массово вводить карантинные меры.

По подсчетам Financial Times, это стало рекордным приростом оборота наличных евро с момента финансового кризиса 2008 года, когда к 24 октября 2008 года за четыре предыдущие недели оборот наличных вырос на 41,4 млрд евро.

Рост оборота наличных вырос, несмотря на рекомендации врачей ограничивать во время эпидемии COVID-19 обращение с бумажными деньгами, на которых может находиться коронавирус.

Власти ЕС предполагает, что рост популярности наличных может быть связан с тем, что люди снимают больше денег из банкоматов, формируя подушку безопасности на черный день.

Так, например, по данным ЦБ Ирландии, в первую неделю апреля число трансакций по снятию денег из банкоматов в стране сократилось на 57%, однако суммы снимаемых при этом средств "значительно выросли".

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:10
Новинский направил на борьбу с COVID-19 свыше 80 млн грн
14:58
Энергетика Украины на грани банкротства – эксперт
14:33
Украинские морпорты смогут отчислять в бюджет меньшую часть прибыли
14:13
Давай после Пасхи: антиколомойский закон рассмотрят 21 апреля
14:03
Государство должно играть более активную роль в экономике – мнение
13:31
Количество безработных в Украине за время карантина увеличилось до 2,5 млн
13:08
МВФ одобрил изменения в госбюджет Украины
12:58
Казахские металлурги в марте резко сократили выплавку стали
12:43
5 стран опубликовали совместное заявление о сбитом в Иране Боинге
12:20
Южная Корея думает и дальше реализовать метпроекты за рубежом
11:57
Угольной отрасли срочно нужен план спасения – Волынец
11:42
Китай наращивает импорт меди
11:21
Металлурги сократили потребление электроэнергии на 6%
11:14
Украинские металлурги полностью отказались от импортного кокса
11:04
Австралия поддерживает мнение Трампа о халатной работе ВОЗ
10:49
JFE Steel временно остановит две доменные печи на западе Японии
10:24
В марте Китай сократил экспорт алюминия на 5%
10:19
МВФ представил план по спасению мировой экономики
10:06
Меткомбинаты в Индии загружены на 30-40%
09:55
Кабмин анонсировал кредитные каникулы для малого бизнеса
15.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!