Во время карантина европейцы бросились снимать наличные

По последним данным Европейского центрального банка (ЕЦБ), во время карантина в Европе рекордно вырос спрос на наличные евро.
В соответствии с опубликованным 15 апреля еженедельным бюллетенем ЕЦБ по состоянию на 10 апреля в обращении в еврозоне находилось 1,327 трлн евро наличных. Это на 41,2 млрд евро больше, чем месяцем ранее, когда в Европе в начале марта начали массово вводить карантинные меры.
По подсчетам Financial Times, это стало рекордным приростом оборота наличных евро с момента финансового кризиса 2008 года, когда к 24 октября 2008 года за четыре предыдущие недели оборот наличных вырос на 41,4 млрд евро.
Рост оборота наличных вырос, несмотря на рекомендации врачей ограничивать во время эпидемии COVID-19 обращение с бумажными деньгами, на которых может находиться коронавирус.
Власти ЕС предполагает, что рост популярности наличных может быть связан с тем, что люди снимают больше денег из банкоматов, формируя подушку безопасности на черный день.
Так, например, по данным ЦБ Ирландии, в первую неделю апреля число трансакций по снятию денег из банкоматов в стране сократилось на 57%, однако суммы снимаемых при этом средств "значительно выросли".
МинПром
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