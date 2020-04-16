Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Количество безработных в Украине за время карантина увеличилось до 2,5 млн

16.04.20 13:31 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Количество безработных в Украине за первые две недели карантина выросло на 500-700 тыс. чел., за следующие две недели – в апреле – еще на 500-600 тыс. чел, - до 2,5-2,8 млн чел., сообщила Торгово-промышленная палата Украины.

"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", – цитирует пресс-служба президента ТПП Геннадия Чижикова.

Этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии, добавил он.

В "остановленных" отраслях было занято около 4 млн чел., отмечается в релизе ТПП.

"Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательного решения", – сказал президент ТПП Украины.

По оценкам ТПП Украины, общий объем поддержки бизнеса через освобождение от уплаты налогов в марте и апреле составил 9,3 млрд грн, из них 0,9 млрд грн - поддержка малого бизнеса, который понес наибольшие убытки на время карантина и понес наибольшие убытки.

"Ориентировочные потери только двух секторов – салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса "на карантине" – в разы больше", - добавили в ТПП.

Как сообщалось, по данным Государственной службы занятости на 13 апреля количество зарегистрированных безработных составляло 387,5 тыс. чел., за неделю этот показатель вырос на 36,2 тыс. чел.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
15:10
Новинский направил на борьбу с COVID-19 свыше 80 млн грн
14:58
Энергетика Украины на грани банкротства – эксперт
14:33
Украинские морпорты смогут отчислять в бюджет меньшую часть прибыли
14:13
Давай после Пасхи: антиколомойский закон рассмотрят 21 апреля
14:03
Государство должно играть более активную роль в экономике – мнение
13:48
Во время карантина европейцы бросились снимать наличные
13:08
МВФ одобрил изменения в госбюджет Украины
12:58
Казахские металлурги в марте резко сократили выплавку стали
12:43
5 стран опубликовали совместное заявление о сбитом в Иране Боинге
12:20
Южная Корея думает и дальше реализовать метпроекты за рубежом
11:57
Угольной отрасли срочно нужен план спасения – Волынец
11:42
Китай наращивает импорт меди
11:21
Металлурги сократили потребление электроэнергии на 6%
11:14
Украинские металлурги полностью отказались от импортного кокса
11:04
Австралия поддерживает мнение Трампа о халатной работе ВОЗ
10:49
JFE Steel временно остановит две доменные печи на западе Японии
10:24
В марте Китай сократил экспорт алюминия на 5%
10:19
МВФ представил план по спасению мировой экономики
10:06
Меткомбинаты в Индии загружены на 30-40%
09:55
Кабмин анонсировал кредитные каникулы для малого бизнеса
15.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!