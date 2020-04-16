Казахские металлурги в марте резко сократили выплавку стали В течение марта 2020 года металлурги Казахстана выплавили 350 925 тонн стали — на 47,2% меньше в годовом соотношении. С начала года производство нерафинированной стали составило 969 684 тонны, что на 13,8% ниже показателей января-марта 2019 года, сообщается в материалах комитета по статистике министерства национальной экономики РК.



Производство плоского проката сократилось в марте на 4,4% до 199 092 тонн. За первый квартал объёмы выросли на 34,7% до 526 603 тонн.



Производители ферросплавов Казахстана улучшили показатели по сравнению с мартом 2019 года на 2,2% до 185 738 тонн, в январе-марте — на 3,3% до 546 922 тонн.



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