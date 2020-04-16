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Южная Корея думает и дальше реализовать метпроекты за рубежом

16.04.20 12:20 , Металлоснабжение и сбыт
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Несмотря на эпидемию коронавируса и экономический спад в мире корейские металлургические компании, как заявляет местная пресса, не собираются отказываться от своих зарубежных проектов.

В частности, ведущая корейская металлургическая корпорация Posco планирует в текущем году начать строительство третьей очереди завода P-IJPC по производству автолиста в Индонезии. Ввод в строй этого предприятия увеличит мощности компании на 100 тыс. т в год, до 300 тыс. т.

Во Вьетнаме Posco будет развивать компанию SS VINA, в которой корейская компания недавно продала 49% акций японской Yamato Group. В текущем году корейцы направят около 9 млн долл. на освоение на SS VINA производства фасонного проката.

Другая корейская компания Hyundai Steel продолжает строительство в Остраве (Чехия) предприятия по производству штампованных деталей для кузовов автомобилей. Стоимость проекта составляет около 50 млн мдолл., ввод в строй запланирован на январь 2021 г. Предполагается, что ежегодно на нем будет выпускаться до 3,35 млн штамповок из высокопрочного автолиста.

МинПром

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