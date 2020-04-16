Угольной отрасли срочно нужен план спасения – Волынец

В связи с остановкой объединения "Павлоградуголь" Украина теряет 95% общей добычи, необходим срочный план спасения угольной отрасли. Об этом написал народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.
"По факту кризис в угольной отрасли уже наступил - не работают шахты "Краснолиманская", "Селидовуголь", "Волыньуголь", частные шахты "Добропольеуголь", "Белозерская". Теперь останавливается флагман угольной отрасли "Павлоградуголь". Подсчитайте, мы теряем 95% общего угледобычи", - написал М.Волынец.
Он отметил, что простой объединения "Павлоградуголь", которое дает 60% добычи угля в стране, приведет к ряду негативных последствий, в частности, рабочие места потеряют 23 тыс. работников, а местные бюджеты не досчитаются 5 млрд грн налогов.
По словам депутата, к кризису в угледобывающей отрасли привели действия руководства и кураторов энергоотрасли, которые на фоне снижения спроса на электроэнергию открыли импорт электроэнергии из России и Беларуси по демпинговым ценам и загнали в убытки тепловую генерацию, обвалив цены на энергорынке.
"Руководство и кураторы отрасли смогли создать энергетикам дополнительные проблемы: продолжают действовать нерыночные ценовые ограничения; административное давление на цену в энергетической отрасли привело к убыткам тепловой генерации; "скособоченный" энергобаланс выбивает из колеи наши ТЭС и угледобычу; импорт энергии из РФ и Беларуси по демпинговым ценам, который вытеснял наших производителей с нашего же рынка", - отметил М.Волынец.
По его мнению, правительство должно немедленно разработать план спасения угольной отрасли и назначить министра энергетики, который ликвидирует искусственно созданные проблемы в отрасли и выведет ее из кризиса.
"Энергосистема расшатана и находится на грани коллапса. Звучат предупреждения об отключении света. Для недопущения этого немедленно нужен штаб спасения энергетики во главе с премьер-министром. Еще вчера должен был быть назначен профильный министр. Украинской энергетике, угледобыче нужен срочный план действий, согласно которому будут ликвидированы искусственно созданные проблемы и приняты меры по восстановлению работы десятков отечественных угольных предприятий", - написал М.Волынец. МинПром
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