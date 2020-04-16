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Китай наращивает импорт меди

16.04.20 11:42 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным Таможенной администрации КНР, в марте 2020 г. в страну поступило из-за рубежа 441,9 тыс. т необработанной меди и продукции из этого металла. Данный показатель на 13% превышает уровень аналогичного месяца прошлого года.

Расширение китайского импорта меди воспринимается как благоприятный признак на мировом рынке меди, так как это свидетельствует о восстановлении китайской промышленности. Биржевые котировки на этот металл после обнародования китайских данных поднялись.

Всего за первый квартал китайский импорт меди составил 1,29 млн т. Это на 9,1% больше, чем в тот же период прошлого года. В 2019 г. китайские компании закупили за рубежом около 5 млн т металла, сократив импорт на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Поставки медного концентрата в Китай между тем составили в марте 1,78 млн т, что стало самым низким показателем с сентября прошлого года. Тем не менее закупки немного превысили результат марта 2019 г. В целом за первый квартал в Китай поступило из-за рубежа 5,55 млн т концентрата, на 0,5% меньше, чем за тот же период годичной давности.

МинПром

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