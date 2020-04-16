Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Австралия поддерживает мнение Трампа о халатной работе ВОЗ

16.04.20 11:04 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Глава МИД Австралии Марис Пейн в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсудила деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и указала на необходимость пересмотра некоторых ее миссий.

"Мы разделяем некоторую обеспокоенность США, и, я думаю, что есть сферы деятельности ВОЗ, которые должны быть пересмотрены", - сказала М.Пейн в эфире телеканала Seven Network.

По ее словам, Австралия приняла ряд мер по ограничению поездок в провинцию Хубэй одной из первых, в результате чего подверглась критике со стороны ВОЗ.

Между тем министр указала, что Австралия по-прежнему поддерживает работу ВОЗ в Тихоокеанском регионе.

"Австралия и Новая Зеландия в настоящее время очень, очень тесно сотрудничают с ВОЗ в Тихоокеанском регионе", - сказала она.

В Госдепе США в свою очередь сообщили, что М.Помпео и М.Пейн обсудили в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне, "продолжающееся двустороннее и международное сотрудничество по сдерживанию пандемии COVID-19".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:57
Угольной отрасли срочно нужен план спасения – Волынец
11:42
Китай наращивает импорт меди
11:21
Металлурги сократили потребление электроэнергии на 6%
11:14
Украинские металлурги полностью отказались от импортного кокса
10:49
JFE Steel временно остановит две доменные печи на западе Японии
10:24
В марте Китай сократил экспорт алюминия на 5%
10:19
МВФ представил план по спасению мировой экономики
10:06
Меткомбинаты в Индии загружены на 30-40%
09:55
Кабмин анонсировал кредитные каникулы для малого бизнеса
09:01
Tenaris сокращает мощности в США
08:59
Спрос на сталь в РФ снизился почти на 12%
08:09
На борьбу с коронавирусом в мире потрачено уже более 8 трлн долл
15.04.20
18:30
Более 90 компаний скинулись на борьбу с коронавирусом в Днепропетровской области
18:01
Почти половина украинцев не хочет всю жизнь платить долги МВФ
17:42
ЕС потратит 20 млрд евро на преодоление последствий пандемии
17:27
ПриватБанку придется заплатить 250 млн долл. компаниям Суркисов
17:12
В Украине уровень безработицы вырос в 10 раз
16:50
У Украины почти закончились квоты на беспошлинные поставки в Евросоюз труб
16:28
Нафтогаз отсудил у Одесского припортового завода 1,5 млрд грн
16:02
Для стабильной работы газовой инфраструктуры разработан антикризисный план
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!