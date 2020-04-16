Австралия поддерживает мнение Трампа о халатной работе ВОЗ

Глава МИД Австралии Марис Пейн в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео обсудила деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и указала на необходимость пересмотра некоторых ее миссий.



"Мы разделяем некоторую обеспокоенность США, и, я думаю, что есть сферы деятельности ВОЗ, которые должны быть пересмотрены", - сказала М.Пейн в эфире телеканала Seven Network.



По ее словам, Австралия приняла ряд мер по ограничению поездок в провинцию Хубэй одной из первых, в результате чего подверглась критике со стороны ВОЗ.



Между тем министр указала, что Австралия по-прежнему поддерживает работу ВОЗ в Тихоокеанском регионе.



"Австралия и Новая Зеландия в настоящее время очень, очень тесно сотрудничают с ВОЗ в Тихоокеанском регионе", - сказала она.



В Госдепе США в свою очередь сообщили, что М.Помпео и М.Пейн обсудили в ходе телефонного разговора, состоявшегося накануне, "продолжающееся двустороннее и международное сотрудничество по сдерживанию пандемии COVID-19".



Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения, пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19.



МинПром





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