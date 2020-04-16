МВФ представил план по спасению мировой экономики С целью усиления позиций глобальной экономики, страдающей от последствий пандемии COVID-19, а также для координации усилий национальных правительств, МВФ предложил Глобальную программу мер экономической политики (Global Policy Agenda).



Документ представила в среду, 15 апреля, во время пресс-конференции в Вашингтоне директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева, сообщает Укринформ.



"Особые времена требуют особых действий, и именно это представлено в нашей Глобальной программе мер экономической политки", - сказала К.Георгиева.



В этом контексте она отметила, что Фонд выделяет три главных приоритета.



"Прежде всего, это защита жизней, что означает финансирование систем здравоохранения", - отметила глава Фонда. Ведь без здорового населения невозможно иметь здоровую экономику. Поэтому важно обеспечить поставки медсредств для всех, в том числе для бедных стран, без лишних экспортных ограничений.



"Второе - поддержка средств к существованию. Нужно, чтобы жизненно важные системы обеспечения домохозяйств и бизнеса продолжали существовать в период этих месяцев", - подчеркнула глава МВФ и уточнила, что это включает работу кредитно-финансовых инструментов, в том числе денежных переводов, кредитных гарантий и корректировки условий займа.



Третий приоритет заключается в плановой подготовке к восстановлению. "Работайте со специалистами в сфере здравоохранения, чтобы спланировать, когда лучше опять все открыть, но также будьте готовы к проведению налогово-бюджетного стимулирования, когда наступит время, и спрос сможет подняться и помочь экономике восстановиться", - отметила К.Георгиева.



Однако, по ее словам, правительствам всех стран стоит подумать над вызовами, которые придут вслед за преодолением пандемии: "Речь идет об увеличении задолженности, банкротстве, безработице, растущем неравенстве. Следовательно, нужно уже сейчас быть готовыми защищаться от этих вызовов".



Для этого, по ее словам, нужно позаботиться о наиболее незащищенных слоях населения и наиболее уязвимых странах.



МинПром



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