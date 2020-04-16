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Кабмин анонсировал кредитные каникулы для малого бизнеса

16.04.20 09:55
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Кабинет министров анонсировал "кредитные каникулы" для малого и микробизнеса, предусматривающие предоставление кредитов под 0%, со сроком погашения тела кредита через год, основное условие для предпринимателей - сохранение не менее 80% рабочих мест. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает "Экономическая правда".

"Минэкономики и Минфин предложили ряд программ по кредитной поддержке малого и -микро бизнеса, которые будут заключаться в выдаче новых кредитов и рефинансированию действующих кредитов с нулевой ставкой и погашением тела кредита через год, фактически - это так называемые "кредитные каникулы", - сообщает Шмыгаль.

По словам премьера инструментом воплощения инициативы станет программа "Доступные кредиты 5-7-9%". "Сегодня эти проценты не актуальны, поскольку практически мы будем предлагать нулевую ставку кредитования по рефинансированным кредитам, которые уже есть. А также выдавать новые кредиты, как для пополнения оборотных средств, так и на инвестиционные цели. Основное условие - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - резюмирует Шмыгаль.

"Суть обновления программы в том, что микро- и малый бизнес сможет по поводу своих существующих кредитов (по программе 5-7-9% - ЭП) обратиться в банк и государство компенсирует ему процентную ставку, то есть предприятие будет платить 0%", - прокомментировал изменения министр экономики Петрашко.

Он объяснил на примере, что если у предприятия есть 500 тыс. грн кредита, то обратившись в банк и получив помощь по этой программе от государства, предприятие в течение года будет платить 0%.

"Мы считаем, это будет существенная помощь предприятиям, которые сейчас больше всего нуждаются в помощи. Эта программа будет касаться ММП, и единственным условием является сохранение рабочих мест", - отметил министр.

Согласно решению правительства максимальная сумма кредита по этой программе составляет 3 млн грн.

МинПром

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