Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Tenaris сокращает мощности в США

16.04.20 09:01 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Зарегистрированная в Люксембурге компания Tenaris продолжает сокращать свои мощности по производству труб нефтегазового сортамента в США.

Теперь компания объявила об остановке предприятия по нарезке резьбы на трубы в штате Техас вследствие падения спроса на данную продукцию в американской нефтегазовой отрасли, резко сокращающей капиталовложения из-за падения цен на нефть.

Ранее Tenaris закрыла завод по производству бесшовных труб мощностью около 450 тыс. т в год и электросталеплавильный завод Koppel на 540 тыс. т в год в штате Пенсильвания. Также о выведении из эксплуатации двух трубных предприятий сообщила корпорация U.S. Steel.

В марте и начале апреля американские компании, добывающие нефть и газ на сланцевых месторождениях, заявили о снижении объема капиталовложений в текущем году на 30-70% по сравнению с 2019 г. И даже крупные корпорации наподобие ExxonMobil и Chevron урежут свои бюджеты, как минимум, на 20%.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:24
В марте Китай сократил экспорт алюминия на 5%
10:23
МВФ представил план по спасению мировой экономики
10:06
Меткомбинаты в Индии загружены на 30-40%
09:55
Кабмин анонсировал кредитные каникулы для малого бизнеса
08:59
Спрос на сталь в РФ снизился почти на 12%
08:09
На борьбу с коронавирусом в мире потрачено уже более 8 трлн долл
15.04.20
18:30
Более 90 компаний скинулись на борьбу с коронавирусом в Днепропетровской области
18:01
Почти половина украинцев не хочет всю жизнь платить долги МВФ
17:42
ЕС потратит 20 млрд евро на преодоление последствий пандемии
17:27
ПриватБанку придется заплатить 250 млн долл. компаниям Суркисов
17:12
В Украине уровень безработицы вырос в 10 раз
16:50
У Украины почти закончились квоты на беспошлинные поставки в Евросоюз труб
16:28
Нафтогаз отсудил у Одесского припортового завода 1,5 млрд грн
16:02
Для стабильной работы газовой инфраструктуры разработан антикризисный план
15:40
Южно-Украинская АЭС запустила в работу блок №1
15:25
Рада соберется на внеочередное заседание 16 апреля
15:06
Высокие портовые сборы ухудшают конкурентоспособность украинского экспорта
14:58
Кабмин утвердил пошлину в 65% на импорт российского угля
14:35
Нафтогаз всерьез намерился получить от Газпрома еще 17 млрд долл.
14:16
В Украине восстановили госрегулирование цен
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!