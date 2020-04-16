Tenaris сокращает мощности в США Зарегистрированная в Люксембурге компания Tenaris продолжает сокращать свои мощности по производству труб нефтегазового сортамента в США.



Теперь компания объявила об остановке предприятия по нарезке резьбы на трубы в штате Техас вследствие падения спроса на данную продукцию в американской нефтегазовой отрасли, резко сокращающей капиталовложения из-за падения цен на нефть.



Ранее Tenaris закрыла завод по производству бесшовных труб мощностью около 450 тыс. т в год и электросталеплавильный завод Koppel на 540 тыс. т в год в штате Пенсильвания. Также о выведении из эксплуатации двух трубных предприятий сообщила корпорация U.S. Steel.



В марте и начале апреля американские компании, добывающие нефть и газ на сланцевых месторождениях, заявили о снижении объема капиталовложений в текущем году на 30-70% по сравнению с 2019 г. И даже крупные корпорации наподобие ExxonMobil и Chevron урежут свои бюджеты, как минимум, на 20%.



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