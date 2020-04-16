Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Спрос на сталь в РФ снизился почти на 12%

16.04.20 08:59
печать
размер текста:

Институт проблем естественных монополий проанализировал итоги работы промышленного комплекса России в марте 2020 года. По оценке ИПЕМ, столь резкого сокращения спроса в добывающих отраслях не фиксировалось с момента начала наблюдений в 2009 году.

Как отмечается в материалах ИПЕМ, на общем негативном фоне, связанном с внешнеэкономической конъюнктурой и мерами противодействия пандемии коронавируса, рост спроса наблюдается только на продукцию низкотехнологичных отраслей. Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей продолжает снижаться 11-й месяц подряд: в марте показатель составил -5,7%, с начала года - -3,1%.

Внутренний спрос на чёрные металлы в марте сократился на 11,8% (-6,9% - за 1кв.), экспортные поставки продолжили падение, наблюдавшееся на протяжении всего 2019 года (-9,6% - за месяц и -9,5% - с начала года). Спрос на цветные металлы в марте резко снизился как со стороны внутреннего (-30,6%, -14,2% - за 1кв.), так и со стороны внешнего рынка (-19,5% и -6,4% соответственно).

"В настоящее время ключевым фактором, оказывающим негативное на уровень спроса в секторе, являются последствия ограничительных антивирусных мер, которые значительно сказались на работе промышленных центров Азии и Европы. При этом заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции также не теряет своей актуальности. Кроме того, в конце марта минэкономики Мексики объявило о новой волне антидемпинговых расследований в отношении продукции, импортируемой из России", - говорится в материалах мониторинга ИПЕМ.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:09
На борьбу с коронавирусом в мире потрачено уже более 8 трлн долл
15.04.20
18:30
Более 90 компаний скинулись на борьбу с коронавирусом в Днепропетровской области
18:01
Почти половина украинцев не хочет всю жизнь платить долги МВФ
17:42
ЕС потратит 20 млрд евро на преодоление последствий пандемии
17:27
ПриватБанку придется заплатить 250 млн долл. компаниям Суркисов
17:12
В Украине уровень безработицы вырос в 10 раз
16:50
У Украины почти закончились квоты на беспошлинные поставки в Евросоюз труб
16:28
Нафтогаз отсудил у Одесского припортового завода 1,5 млрд грн
16:02
Для стабильной работы газовой инфраструктуры разработан антикризисный план
15:40
Южно-Украинская АЭС запустила в работу блок №1
15:25
Рада соберется на внеочередное заседание 16 апреля
15:06
Высокие портовые сборы ухудшают конкурентоспособность украинского экспорта
14:58
Кабмин утвердил пошлину в 65% на импорт российского угля
14:35
Нафтогаз всерьез намерился получить от Газпрома еще 17 млрд долл.
14:16
В Украине восстановили госрегулирование цен
14:00
Транспорт может заработать в июне-июле – Криклий
13:38
За 1 квартал 2020 года Нафтогаз пополнил бюджет на 24 млрд грн
13:32
Метинвест отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия
13:21
В 2020 добыча угля может упасть на 20% – ДТЭК
13:01
Американские авиакомпании получат от правительства 25 млрд долл.
14.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!