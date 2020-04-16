Спрос на сталь в РФ снизился почти на 12% Институт проблем естественных монополий проанализировал итоги работы промышленного комплекса России в марте 2020 года. По оценке ИПЕМ, столь резкого сокращения спроса в добывающих отраслях не фиксировалось с момента начала наблюдений в 2009 году.



Как отмечается в материалах ИПЕМ, на общем негативном фоне, связанном с внешнеэкономической конъюнктурой и мерами противодействия пандемии коронавируса, рост спроса наблюдается только на продукцию низкотехнологичных отраслей. Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей продолжает снижаться 11-й месяц подряд: в марте показатель составил -5,7%, с начала года - -3,1%.



Внутренний спрос на чёрные металлы в марте сократился на 11,8% (-6,9% - за 1кв.), экспортные поставки продолжили падение, наблюдавшееся на протяжении всего 2019 года (-9,6% - за месяц и -9,5% - с начала года). Спрос на цветные металлы в марте резко снизился как со стороны внутреннего (-30,6%, -14,2% - за 1кв.), так и со стороны внешнего рынка (-19,5% и -6,4% соответственно).



"В настоящее время ключевым фактором, оказывающим негативное на уровень спроса в секторе, являются последствия ограничительных антивирусных мер, которые значительно сказались на работе промышленных центров Азии и Европы. При этом заградительная тарифная политика стран-потребителей металлопродукции также не теряет своей актуальности. Кроме того, в конце марта минэкономики Мексики объявило о новой волне антидемпинговых расследований в отношении продукции, импортируемой из России", - говорится в материалах мониторинга ИПЕМ.



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