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ПриватБанку придется заплатить 250 млн долл. компаниям Суркисов

15.04.20 17:27 , Интерфакс-Украина
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Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, отклонил апелляционную жалобу государственного исполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк (Киев) выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Суркисов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка.

Как сообщалось, в начале марта, госисполнитель подал апелляционную жалобу на решение судьи В.Пидпалого относительно выплаты ПриватБанком Суркисам более 250 млн долл, не скоординировавшись с юрсоветниками банка. Министр юстиции Денис Малюська пояснял это тем, что советники банка стали инициаторами ходатайства, которое, по его словам, привело к указанному выше постановлению суда.

Отмечалось, что ПриватБанк также подал апелляцию на постановление судьи В.Пидпалого, однако никакой информации относительно ее рассмотрения суд пока не предоставил.

МинПром

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