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ПриватБанку придется заплатить 250 млн долл. компаниям Суркисов
15.04.20 17:27 , Интерфакс-Украина
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Киевский апелляционный суд в среду, 15 апреля, отклонил апелляционную жалобу государственного исполнителя, оставив в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный ПриватБанк (Киев) выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Суркисов, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка.
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