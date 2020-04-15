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В Украине уровень безработицы вырос в 10 раз

15.04.20 17:12 , Первый Деловой
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С начала карантина в Украине количество безработных выросло в 10 раз. Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, количество зарегистрированных безработных увеличивается и резко выросло, почти в 10 раз по сравнению с тем количеством, которое было в дни перед введением карантина.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что на следующем заседании Кабмина будет вынесен проект по утверждению порядка финансирования помощи по временной безработице.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины ожидает, что рост безработицы в этом году достигнет 9,4%. Ситуация усугубляется эпидемией коронавируса. При этом в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозируют рост безработицы.

МинПром

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