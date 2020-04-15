У Украины почти закончились квоты на беспошлинные поставки в Евросоюз труб По состоянию на 14 апреля 2020 г., при пройденной части второго периода в 78,96%, больше всего Украиной израсходовано индивидуальной тарифной квоты по группе 22 (трубы бесшовные из нержавеющей стали) – здесь уровень использования составил 98,32%. Наименьший расход — в группе 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали) с уровнем использования 35,08%.



Что касается группы 20 (трубы газопроводные), относительно которой Украина является участником глобальной тарифной квоты, то, по состоянию на 14 апреля 2020 г. (15,22% продолжительности текущего квартала), ее степень использования составляет 31,67%. Подробнее здесь.



Вместе с тем, в каждой из 11 категорий, по которым Украина получила индивидуальную квоту, насчитывается еще от 2 до 6 стран, также обладающих индивидуальными тарифными квотами и имеющими возможность, в случае их исчерпания, осуществлять в завершающем квартале второго периода поставки в счет квартальной глобальной тарифной квоты.



По состоянию на 14 апреля 2020 г., исчерпаны квоты по следующим категориям:



группа 14 (прутки, бруски и мелкий сорт из нержавеющей стали): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Индии;

группа 17 (уголки и профили из железа и нелегированной стали): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Южной Кореи;

группа 21 (профиль полый): исчерпаны индивидуальные тарифные квоты второго периода для Турции и России;

группа 22 (бесшовные трубы из нержавеющей стали): исчерпаны индивидуальные тарифные квоты второго периода для Южной Кореи, Японии и КНР;

группа 24 (прочие бесшовные трубы): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для США;

группа 28 (проволока нелегированная): исчерпана индивидуальная тарифная квота второго периода для Турции.



МинПром



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