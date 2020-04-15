Нафтогаз отсудил у Одесского припортового завода 1,5 млрд грн Одесский припортовый завод проиграл иск НАК "Нафтогаз Украины" на сумму почти 1,5 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebook.



"Одесский припортовый завод, окончательно, в одно заседание, проиграл иск НАК “Нафтогаз Украины”, в Верховном суде на сумму 1474263 365,23 грн", – написал Н.Щуриков.



Однако он напомнил, что недавно удалось уменьшить сумму штрафных санкций на 35 млн грн. Проиграна сумма состоит из 1374772 272,90 грн – основного долга;



32349 932,83 грн – пени,

60243 693,08 грн – штрафа,

3466 064,23 грн – 3% годовых,

3431 402,18 грн – инфляционных потерь.



Ранее Н.Щуриков отмечал, что поставки газа "Нафтогазом" ОПЗ были необходимы для повторной приватизации в 2016 году, и долг был создан искусственным способом.



МинПром



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