Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Для стабильной работы газовой инфраструктуры разработан антикризисный план

15.04.20 16:02 , Бизнес Цензор
печать
размер текста:

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) подготовила план мероприятий, который позволит избежать обострения кризиса неплатежей среди участников газового рынка и обеспечит стабильную работу критической инфраструктуры.

Предложения были направлены президенту, Кабинету министров, Верховной Раде и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

Первая группа мер разработана для стабилизации работы предприятий газовой инфраструктуры в условиях, когда расчеты за доставку газа сократились на 30% и в условиях запрета применять штрафные санкции за несвоевременные расчеты по доставке газа и ограничивать распределение газа потребителям.

Так, с целью стабилизации работы предприятий критической инфраструктуры предлагается принять симметричные меры и для других участников рынка.

В частности, на законодательном уровне закрепить нормой прямого действия неначисление штрафных санкций за проведение несвоевременных расчетов Операторами ГРМ перед Оператором ГТС за мощность (услуги магистральной транспортировки) и услуги по урегулированию суточных небалансов.

Кроме того, предложено освободить операторов ГРМ от ответственности за несвоевременную уплату ЕСВ, НДФЛ, НДС и экологического налога. Такие меры предлагается внедрить на срок действия карантина и в течение 45 дней со дня его отмены.

Вторая группа мер касается окончания реформы газового рынка в интересах потребителей.

"Введение учета газа в единицах энергии станет более объективным и позволит платить за энергетическую ценность газа, а не объем. Для этого достаточно принять проект закона Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии" (регистрационный №2553 от 6 декабря 2019 года)", – отмечается в сообщении.

Третья группа мер касается приведения нормативной базы к реальным условиям рынка.

В частности, Кабинету министров необходимо принять обоснованные нормы потребления для потребителей без учета газа. Недавно правительство на 50% увеличило социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия, подтвердив, что реальные объемы потребления превышают установленные нормы. Минэкоэнерго сегодня имеет все полномочия, чтобы инициировать пересмотр норм и остановить накопление долгов между участниками газового рынка.

Также, по данным АГРУ, сегодня примерно миллион потребителей остается без счетчиков газа.

"Из-за введения ограничительных карантинных мероприятий Операторы ГРМ вынуждены приостановить программу их установки. Учитывая эти обстоятельства, Ассоциация считает необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос предельных сроков установки счетчиков", – подчеркивается в обращении.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:42
ЕС потратит 20 млрд евро на преодоление последствий пандемии
17:27
ПриватБанку придется заплатить 250 млн долл. компаниям Суркисов
17:12
В Украине уровень безработицы вырос в 10 раз
16:50
У Украины почти закончились квоты на беспошлинные поставки в Евросоюз труб
16:28
Нафтогаз отсудил у Одесского припортового завода 1,5 млрд грн
15:40
Южно-Украинская АЭС запустила в работу блок №1
15:25
Рада соберется на внеочередное заседание 16 апреля
15:06
Высокие портовые сборы ухудшают конкурентоспособность украинского экспорта
14:58
Кабмин утвердил пошлину в 65% на импорт российского угля
14:35
Нафтогаз всерьез намерился получить от Газпрома еще 17 млрд долл.
14:16
В Украине восстановили госрегулирование цен
14:00
Транспорт может заработать в июне-июле – Криклий
13:38
За 1 квартал 2020 года Нафтогаз пополнил бюджет на 24 млрд грн
13:32
Метинвест отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия
13:21
В 2020 добыча угля может упасть на 20% – ДТЭК
13:01
Американские авиакомпании получат от правительства 25 млрд долл.
12:42
Эксперты предрекают рекордное падение спроса на нефть
12:22
Иран хочет, чтобы Украина отказалась от судебных рассмотрений о сбитом Боинге
12:03
Компании США сокращают выпуск металлургического сырья
11:47
Нафтогаз хочет потратить 15 млн евро на подготовку иска против Словакии
14.04.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!