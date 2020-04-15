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Рада соберется на внеочередное заседание 16 апреля

15.04.20 15:25 , Укринформ
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 16 апреля в 13:00.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте парламента.

"В связи с требованием Президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 13 часов 16 апреля 2020 года, на котором рассмотреть такие вопросы", - говорится в документе.

На повестку дня заседания вынесены следующие вопросы:

1) проект Закона Украины о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (от 04.02.2020 года № 01-01 / 114 предоставлено 07.02.2020, представление Комитета - 12.03.2020) (реестр. № 0034);

2) проект Закона Украины о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (второе чтение) (вручено 19.09.2019) (рег. № 1043);

3) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (второе чтение) (предоставлено 12.03.2020) (рег. № 2653);

4) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (по усилению защиты телекоммуникационных сетей) (проект н.д. А.Федиенко предоставлено 28.12.2019, представление Комитета - 27.02.2020) (рег. № 2654);

5) проект Закона Украины о оборонных закупках (второе чтение) (предоставлено 17.03.2020) (рег. № 2398-д).

МинПром

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