Высокие портовые сборы ухудшают конкурентоспособность украинского экспорта Портовые сборы в Украине крайне высоки и экономически не обоснованы – в 2-5,5 раза выше, чем в сопоставимых иностранных портах. Об этом заявил народный депутат Украины Муса Магомедов.



"Это больно бьет по экспорту, значительная часть которого осуществляется через порты. В основном через порты экспортируется продукция ГМК и АПК, что составляет 2/3 украинского экспорта. ГМК – это 40% перевалки в портах. Из-за завышенных портовых сборов предприятия ГМК переплачивают 1 млрд. грн. в год", - сказал он.



Нардеп выразил уверенность, что в условиях падения цен на мировых рынках продовольствия, ЖРС и металлургической продукции высокие портовые сборы могут окончательно уничтожить экспортный потенциал ключевых отраслей экономики Украины. Результатом будет падение ВВП, снижение экспорта, девальвация гривны, рост безработицы.



"Министерство инфраструктуры обязано обратить внимание, так как высокие ставки портовых сборов ухудшают конкурентоспособность украинского экспорта. К решению проблемы должно подключиться также Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства, отвечающее за ГМК и АПК", - отметил он.



М.Магомедов напомнимл, что согласно расчетам Всемирного банка, потенциал снижения ставок портовых сборов составляет 40%. Для начала необходимо их снизить на 20%, считает он.



"МИУ опубликовало новую методику расчета портовых сборов. Но это длительный путь. Необходимо снижать уже сейчас как минимум на 20%, иначе процесс затянется", - уверен народный депутат.



МинПром



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