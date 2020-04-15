Кабмин утвердил пошлину в 65% на импорт российского угля

Кабинет министров ввел с 1 мая 2020 года специальную пошлину на импорт российского угля на уровне 65%. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Напомним, в феврале на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня в угольной отрасли Украины нет места импорта. Он уточнил, что компании не могут импортировать уголь из тех стран, которые закрывают свои рынки для украинской продукции.
Специальная пошлина в размере 65% на импорт из Российской Федерации угля с рядом исключений вводится согласно обнародованному на правительственном портале постановлению №261 от 18 марта.
Исключением, в частности является: уголь марки "А" (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.