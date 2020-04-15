Нафтогаз всерьез намерился получить от Газпрома еще 17 млрд долл.

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" 16 апреля рассмотрит предложение исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко относительно новых претензий к российскому "Газпрому" на 17,3 млрд долл. Об этом сам Ю.Витренко написал на своей странице в Facebook.
Как отметил Ю.Витренко, это даст возможность: значительно увеличить доходы от транзита газа; снизить цену импортируемого газа для Украины до уровня ниже европейского, что повысит конкурентоспособность промышленных потребителей газа, уменьшит расходы населения на газ, и соответственно будет иметь положительный эффект для развития экономики; получить компенсацию за потери от операций с долгом Росукрэнерго, которые в свое время понес "Нафтогаз"; привлечь дешевое финансирование под так называемую секьюритизацию транзита газа; оказывать услуги по организации транспортировки водорода, в частности в Европу
"Да, для этого может понадобиться вынуждать "Газпром "делать вещи, которые не соответствуют интересам Кремля. Например, предоставлять возможность покупателям своего газа получать его на границе Россия-Украина. Разблокировать транзит газа из Средней Азии. Предлагать независимым добытчикам газа в России так называемые "свопы" для экспорта их газа через Газпром. Это уже не говоря о чувствительности темы компенсаций за Росукрэнерго", - сообщил Ю.Витренко.
"Я знаю, что вполне реально реализовать эти возможности на 17 млрд долл.", - добавил он.