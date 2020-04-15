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В Украине восстановили госрегулирование цен

15.04.20 14:16 , Укринформ
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С 15 апреля на период чрезвычайной ситуации в Украине будет действовать государственное регулирование цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Национального совета экономического развития Украины Алексей Дорошенко.

"Государство три года назад решило избавиться от возможности влиять на бизнес, даже в ситуации необоснованного роста цен. Тогда под мониторинг попадали 32 продукты", — напомнил он.

Так, под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная в/г, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушке, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.

Поэтому, если цена в торговле на указанные продукты планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпотребслужбу. На производителей или поставщиков это регулирование не распространяется. Но государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах, и иметь возможность влиять и на производителей или импортеров, если цены растут без экономического обоснования.

МинПром

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