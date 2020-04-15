Метинвест отказывается от налоговых каникул ради поддержки городов присутствия Группа Метинвест приняла решение отказаться от налоговых каникул, предусмотренных законом №3220 "О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины" для поддержки бизнеса в период действия карантинных мер против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.



Сумма налоговых отчислений, которые будут выплачены предприятиями группы в местные бюджеты в льготный период, превысит 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость).



Как отмечается в сообщении, распространение вируса COVID-19 на территории Украины ставит перед страной и ее регионами новые вызовы, справиться с которыми невозможно без существенных финансовых ресурсов.



В это время как никогда остро стоит вопрос наполнения местных бюджетов. Метинвест, осознавая свою ответственность перед городами, в которых расположены его предприятия, и их жителями, считает крайне важным сохранить объем налоговых поступлений со стороны градообразующих предприятий в этот непростой период. В связи с этим группа приняла принципиальное решение о поддержке местных громад и отказе от налоговых каникул.



"Несмотря на глобальный кризис в металлургической отрасли, мы понимаем, что распространение коронавируса повышает нашу ответственность перед обществом. Имея возможность воспользоваться налоговыми каникулами в Украине, мы считаем необходимым материально помочь городам, в которых работаем. Именно поэтому мы продолжаем платить налоги в местные бюджеты в полном объеме. Это решение поддержали и акционеры Метинвеста Ринат Ахметов и Вадим Новинский. Однако поддержка сегодня необходима и бизнесу – крупному, среднему, малому. Все рассчитывают на то, что государство выработает определенные компенсационные механизмы на региональных и городских уровнях, которые позволят бизнесу успешно справляться с кризисными ситуациями и продолжать эффективно работать на благо страны, обеспечивая налоги и рабочие места", - заявил гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков.



Как сообщалось Метинвест предпринимает все необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса на своих предприятиях: сотрудники обеспечены личными средствами защиты и дезинфекции, постоянно проводится дополнительная обработка помещений и транспорта. Группа активно участвует в работе региональных антикризисных штабов по борьбе с коронавирусом: помогает городским медицинским учреждениям с поставками необходимых средств защиты и с обеспечением кислородом, проводит дезинфекцию улиц и остановок, предоставляет продуктовые наборы ветеранам производства.



Ранее Фонд Рината Ахметова совместно с группой Метинвест уже передал в Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области 160 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. В целом Фонд закупил для страны 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Кроме того, Фонд Рината Ахметова закупил и передал МОЗ аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы. Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков: уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, защитный биологический и противохимический костюм с фильтровально-вентиляционной установкой, защитные одноразовые комбинезоны от химических средств, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, защитные маски и очки. Еще 22 аппарата ИВЛ установлены в автомобилях неонатальной скорой помощи, переданных Фондом во все области страны по проекту "200 скорых для Украины". Фонд Рината Ахметова также закупает анализаторы проб на коронавирус в комплекте с тест-картриджами для них.



В свою очередь, Международный благотворительный Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы передал медицинским учреждениям 1 млн медицинских масок, 100 тысяч экспресс-тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 10 инфекционных боксов и 850 костюмов для биозащиты, 1000 очков для медиков и 3 диагностические ПЦР-системы с наборами одноразовых тестов.



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