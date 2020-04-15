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Транспорт может заработать в июне-июле – Криклий

15.04.20 14:00 , Интерфакс-Украина
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Восстановление движения общественного транспорта в Украине будет зависеть от динамики количества зараженных и смертей от коронавируса, однако это точно произойдет не раньше мая. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Интерфакс-Украина.

"Конкретные сроки озвучивать – это осмотрительно и очень преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал – июнь-июль. Однако такие временные горизонты пока не точные, потому что все зависит, в первую очередь, от каждого из нас, на сколько мы адекватно относимся и придерживаемся изоляции", – сказал министр.

В.Криклий отметил, что это же касается и возобновления междугороднего сообщения, в частности, железнодорожного.

"Мы будет исключительно исходить из рекомендаций и решений МЗУ. Мы им 100% доверяем. Когда они решат, мы будем готовы", – сказал министр.

При этом он добавил, что период карантина "Укрзализныця" также использует для приведения в порядок тех пассажирских вагонов, которые были наиболее изношены.

"Сегодня мой первый заместитель Дмитрий Абрамович проводил совещание с представителями КВСЗ, с представителями "Укрзализныци" касательного заказа по дизель-поездам и пассажирским вагонам... В депо "Укрзализныци" ремонтные работы осуществляются постоянно", – отметил министр.

МинПром

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